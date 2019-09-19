В Украине пройдет заседание НАТО с Зеленским: что известно

В Украине 31 октября пройдет заседание Североатлантического совета (НАТО).

Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Евросоюзом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Важное событие – заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что в декабре в Лондоне (Великобритания) пройдет встреча лидеров НАТО, однако участие украинского президента Владимира Зеленского в ней не предусмотрено.

Ранее исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что российская агрессия мешает вхождению Украины и Грузии в НАТО.

НАТО

Напомним, что военнослужащие украинского национального контингента в Косово (Сербия) провели с представителями венгерского контингента совместные учения.

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