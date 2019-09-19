Главная Новости
19 сентября • обновлено в 08:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине пройдет заседание НАТО с Зеленским: что известно

733 Читать материал на украинском

В Украине 31 октября пройдет заседание Североатлантического совета (НАТО).

Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Евросоюзом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Важное событие – заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", – отметил он.

Новости
"Ядерная война" НАТО с Россией: опубликовано показательное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что в декабре в Лондоне (Великобритания) пройдет встреча лидеров НАТО, однако участие украинского президента Владимира Зеленского в ней не предусмотрено.

Ранее исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что российская агрессия мешает вхождению Украины и Грузии в НАТО.

НАТО

НАТО

Напомним, что военнослужащие украинского национального контингента в Косово (Сербия) провели с представителями венгерского контингента совместные учения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАТО Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Послы??клерки???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel