В Украине проходят первые местные выборы: все подробности

В воскресенье, 23 декабря, в Украине в 8:00 стартовали первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад в 78 ОТГ.

В их состав входят 345 местных советов: городских — 9, поселковых — 19 и сельских — 317.

Выборы проходят: в Волынской области — в 9 ОТГ; в Днепропетровской области — в одной ОТГ; в Житомирской области — в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области — в 4 ОТГ; в Киевской области — в 4 ОТГ; в Кировоградской области — в 4 ОТГ; во Львовской области — в 5 ОТГ; в Полтавской области — в 3 ОТГ; в Ривненской области — в 3 ОТГ; в Тернопольской области — в 5 ОТГ; в Хмельницкой области — в 3 ОТГ; в Черкасской области — в 27 ОТГ; в Черновицкой области — в 4 ОТГ.

Местные выборы в Украине РБК-Украина

Голосование состоится и в Киевской области. Своих местных депутатов, городских и поселковых глав будут избирать жители Барышевской, Бородянской, Ковалевской (Васильковский район) и Мироновской объединенных территориальных общин. Общее количество избирательных участков – 62.

"Общественный порядок во время выборов объединенных территориальных общин будут обеспечивать около 130 правоохранителей. Под усиленный режим охраны будут взяты общественные места и места проведения массовых мероприятий. Увеличено количество патрулей в местах волеизъявления граждан", — сообщает полиция Киевской области.

Всего участие в голосовании смогут принять почти 453 тысячи избирателей. Голосование на 622 избирательных участках продлится до 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Блок Петра Порошенко "Солідарність" заявил о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТГ.