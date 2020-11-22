В Украине проходит второй тур выборов мэра: все детали голосования онлайн

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в 11 городах.

В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ривне, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию всех подробностей голосования.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных общинах с количеством избирателей более чем 75 000, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей.

Днепр

Жители будут выбирать между кандидатом от партии "Пропозиція" Борисом Филатовым и представителем "Гражданской силы" Загидом Красновым. В первом туре Филатов получил 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Славянск

Мэром намерены стать член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павел Придворов и представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях. В первом туре Придворов получил 30,86% голосов избирателей, а Лях – 29,99%.

Дрогобыч

Во второй тур вышли самовыдвиженцы Тарас Кучма и Андрей Веселый. В первом туре Кучма набрал 41,48% голосов, а Веселый – 26,05%.

Ужгород

За пост главы города поборются самовыдвиженец Богдан Андреев и представитель "Слуги народа" Виктор Щадей. В первом туре Андреев набрал 25,4% голосов, Щадей – 17,93%.

Бердянск

В гонке за пост мэра сойдутся кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло и кандидат от "За будущее" Валерий Баранов. По итогам первого тура Свидло получил 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.

Полтава

Полтавчане будут выбирать между кандидатом от партии "За будущее" Александром Мамаем и представителем "Слуги народа" Сергеем Иващенко. Итоги первого тура: Мамай – 30,06%, Иващенко – 17,71%.

Львов

Во втором туре мэр Львова Андрей Садовый ("Самопоміч") поборется за кресло городского главы с нардепом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой. Результаты первого тура: Садовый – 40,09%, Синютка – 31,1%.

Ривне

Во втором туре сойдутся представитель "Ривне вместе" Виктор Шакирзян и кандидат от "ЕС" Александр Третьяк. Первый тур: Шакирзян – 19,84%, Третьяк – 16,93%.

Николаев

За пост мэра поборются действующий глава Николаева Александр Сенкевич ("Пропозиція") и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич набрал – 38,94% голосов, Чайка – 29,31%.

Черкассы

Во второй тур вышли действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За будущее") и представитель "Голоса" Виктор Евпак. В первом туре голоса избирателей распределились так: Бондаренко – 37,6%, Евпак – 19,14%.

Никополь

Член партии "За будущее" Александр Саюк и представитель "Слуги народа" Руслан Олейник вышли во второй тур выборов мэра. В первом Саюк получил 21,86% голосов, а Олейник – 17,85%.

Добавим, что в Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, повторное голосование пройдет уже в 2021 году.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила разъяснение подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (до 10 тысяч человек), сельского, поселкового, городского головы. Соответствующее постановление №436 с изменениями было принято 29 октября 2020 года.

Отмечается, что для проведения повторного голосования используются формы избирательных документов, утвержденные постановлениями ЦИК (с указанием после названия местных выборов и даты их проведения слов "ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" и даты его проведения).

Результаты голосования во втором туре местных выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

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