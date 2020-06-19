В Украине представили партию мэров "Пропозиція". Видео

В пятницу, 19 июня, в Украине представили партию мэров "Пропозиція".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в новосозданную партию вошли руководители шести украинских городов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Состав "Пропозиції":

мэр Днепра Борис Филатов;

мэр Николаева Александр Сенкевич;

мэр Черновцов Алексей Каспрук;

мэр Житомира Сергей Сухомлин;

мэр Кропивницкого Андрей Райкович;

мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

На презентации члены партии сообщили, что ее целью станет построение эффективной системы самоуправления в стране.

В Украине представили партию мэров "Пропозиція"

В Украине представили партию мэров "Пропозиція"

В Украине представили партию мэров "Пропозиція"

В Украине представили партию мэров "Пропозиція"

Напомним, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL политический эксперт Сергей Гайдай, который консультирует новосозданную политсилу, прояснил ситуацию с неприсоединением к ней мэра Киева Виталия Кличко и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Первый, по словам Гайдая, планирует и дальше развивать собственную политсилу – партию УДАР. Второй же хотел стать лидером новой политсилы.

При этом эксперт настаивает: называть "Пропозицію" "партией мэров" не совсем правильно. Ведь речь идет о всеукраинской политической силе, открытой для всех, кто поддержит программу партии.