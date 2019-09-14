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14 сентября • обновлено в 15:03
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В Украине предложили соединить Черное и Балтийское море: в России истерика

8.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство работает над несколькими масштабными инфраструктурными проектами, среди которых – соединение Черного и Балтийского морей.

Своей инициативой он поделился во время выступления на форуме YES в Киеве 14 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Скриншот видео

"У нас, кстати, есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам нужно попытаться соединить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Это проект, есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и Польшей. Для того, чтобы с ними договориться, надо выстраивать конструктивные отношения. Мы уже начинаем это делать", – сказал глава правительства.

Его слова моментально вызвали бурную реакцию в российских пропагандистских СМИ. Они запестрели заголовками о планах Украины присоединить к себе Балтийское море.

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Заголовки росСМИ об инициативе Гончарука

Заголовки росСМИ об инициативе Гончарука

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Гончарук заявил, что Россия, безусловно, является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед. В этой связи единственным способом ответа на вооруженную агрессию он видит борьбу за то, чтобы Украина стала успешной.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Черное море
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
очередной морекопатель))) сколько же там ид.иотов после муйдана появилось))) или они были такими от рождения?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да лучше канал прокопал на азовье
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Какая прелесть! Нас не может не радовать, что опять у вас решения будут принимать недоумки. Проект повеселил. Ну-ну, попробуйте. Вы пешеходный мост построить не можете, глобальные вы наши.
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