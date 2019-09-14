В Украине предложили соединить Черное и Балтийское море: в России истерика

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государство работает над несколькими масштабными инфраструктурными проектами, среди которых – соединение Черного и Балтийского морей.

Своей инициативой он поделился во время выступления на форуме YES в Киеве 14 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Гончарук Скриншот видео

"У нас, кстати, есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам нужно попытаться соединить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Это проект, есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и Польшей. Для того, чтобы с ними договориться, надо выстраивать конструктивные отношения. Мы уже начинаем это делать", – сказал глава правительства.

Его слова моментально вызвали бурную реакцию в российских пропагандистских СМИ. Они запестрели заголовками о планах Украины присоединить к себе Балтийское море.

Заголовки росСМИ об инициативе Гончарука Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Гончарук заявил, что Россия, безусловно, является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед. В этой связи единственным способом ответа на вооруженную агрессию он видит борьбу за то, чтобы Украина стала успешной.

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