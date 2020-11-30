В Украине предложили не сажать в тюрьму за ложь в декларациях: Шабунин указал на мировой опыт

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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В Украине предложили не сажать в тюрьму за ложь в декларациях

До скандального решения Конституционного суда Украины должностным лицам грозила тюрьма за ложь в декларации на сумму более 500 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский подал законопроект, где предлагает увеличить эту сумму до четырех млн, а рабочая группа спикера Рады Дмитрия Разумковане сажать в тюрьму вообще.

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин на своей странице в Facebook указал на несправедливость наказания коррупционеров и "обычных людей".

"Ведь обычных людей за 1000 грн. сажать для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать нельзя... 17-ти летняя девчонка украла куртку за 800 грн: ей грозит лишение свободы на срок до трех лет... Мужчина украл в магазине продукты, сигареты, алкоголь и 1000 грн: ему грозит от трех до шести лет", – возмутился Шабунин.

Он привел в пример мировой опыт наказания должностных лиц за ложь в декларациях. Так, во Франции и Албании коррупционеров за такое преступление сажают в тюрьму на срок до трех лет, в Турции – от трех до пяти лет, в Армении лишают свободы на два – четыре года.

"Даже предложенная президентом планка в четыре млн грн. для заключения – слишком гуманно для коррупционеров. Отсутствие же заключения за ложь в декларациях вообще, которую нам предлагает группа Разумкова – это диверсия против декларирования (статья просто не будет работать), насмешка над справедливостью, даже плевок в нее", – считает Шабунин.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский 27 ноября провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, где обсудили ситуацию, вызванную отменой КСУ ответственности за незаконное декларирование.

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