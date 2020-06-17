В Украине появится партия мэров: кто войдет и что задумала политсила

В пятницу, 19 июня, состоится презентация новой политической силы – партии "Пропозиція". Ее основной задачей будет развитие местного самоуправления как важная составляющая государства и заведения во власть профессионалов, которых чем дальше становится все меньше. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал политический эксперт Сергей Гайдай, который будет консультировать новосозданную партию.

Гайдай рассказал, что основателями партии стали представители местного самоуправления из 4 больших украинских городов: мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Это только начало. На данный момент я знаю, что еще до десяти мэров крупных и средних городов Украины планируют присоединиться к новой политической силе. Фамилий пока называть не буду – продолжаются переговоры. А вот эти 4 мэра, которых я назвал, уже определились окончательно", - отметил Гайдай.

Вместе с тем он прояснил ситуацию с неприсоединением к новосозданной партии мэра Киева Виталия Кличко и єкс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Первый, по словам Гайдая, планирует и дальше развивать собственную политсилу – партию УДАР. Второй же хотел стать лидером новой политсилы.

"Дело в том, что один лидер не входит в концепцию новой политической силы. Эта партия создается как командная – и по крайней мере на этом этапе не будет какого-то одного лидера. Могу сказать, что в пятницу партию будут представлять не менее 4 или 5 человек, не лидеров, а учредителей. И они пригласят всех желающих присоединяться к себе", – рассказал Гайдай.

Он настаивает: называть новую партию "партией мэров" - не совсем правильно. Ведь речь идет о всеукраинской политической силе, открытой для всех, кто поддержит программу партии.

"Если говорить об идеологии, основатели политсилы определяют ее скорее как центристскую. Однако делать акцент на конкретной идеологии они делать не будут. Я бы назвал эту партию программной. Она может меняться со временем, но главное, ради чего создается новая политическая сила – это создание и поддержка местного самоуправления в Украине. Именно это основатели партии считают одним из важнейших аспектов государства", - подчеркнул Гайдай.

По словам политтехнолога, сейчас в Украине разворачивается кризис в отношениях центральной и местной власти.

"Есть ощущение, что центральная власть сегодня не рассматривает реформы децентрализации и другие изменения, направленные на создание самостоятельного эффективного нормального местного самоуправления в регионах. Президент вообще считает, что мэр – низшее звено его президентской вертикали, и не понимает, что в нормальной стране должно быть как минимум две самостоятельные власти – власть общегосударственная и власть местного самоуправления, которые между собой распределяют полномочия", - подчеркнул Гайдай.

Политический консультант новой партии уверяет: основатели новой партии не определяют ее ни как провластную, ни как оппозиционную. Они декларируют последовательное отстаивание интересов местного самоуправления и привнесение во власть на всех уровнях профессионализма.

"Я считаю, что центральная власть не должна заниматься местным самоуправлением. Соответственно, оно не может быть оппозицией к центральной власти. Но если центральная власть развивает конфликт с местным самоуправлением, его представители вынужденно оказываются в позиции оппозиции. Однако на этапе создания партии говорить о ее оппозиционности или поддержкке власти пока рано", – убежден Гайдай.

По словам Гайдая, такую позицию основатели партии подчеркнули в ее названии – "Пропозиція".

"Это не слово, которое на русский переводится как "предложение", а скорее новый политический термин в украинском политическом лексиконе, в дополнение к уже существующим власти и оппозиции. Этот термин обозначает людей, которые имеют свою позицию, но не считают себя оппозицией к власти и не видят своего предназначения в критике всего, что власть делает, в разделении на своих и чужих, в деструктиве. Потому что "про" - это в переводе с латыни "за". И "про" - это профессионал. В названии отражен главный принцип партии: она будет стоять на профессиональных позициях, что особенно важно в условиях тотального дефицита профессионалов во власти", – утверждает Гайдай.

Сейчас новая политсила, по словам эксперта, готовится участвовать в местных выборах. А дальше – пойдет и в центральную власть. Потому что собственное представительство в Верховной Раде для местного самоуправления – очень важно.

При этом Гайдай отметил, что новая политсила будет выгодно отличаться на фоне представленных в парламенте партий, контролируемых финансово-промышленными кланами и не представляющими ни территории, ни общины, ни интересы различных социальных слоев общества.

"Это партия, которая создается большим количеством людей. И я там пока не вижу ни одного украинського олигарха. Даже такого бывшего партнера Филатова как Коломойский. Между ними огромный конфликт сегодня развивается. Они стоят по разные стороны баррикад", - подчеркнул Гайдай.

Он также отметил, что центральная власть чувствует угрозу со стороны новой политической силы. Именно поэтому сейчас ее основатели ощущают по отношению к себе силовое давление со стороны СБУ и прокуратуры в виде постоянных проверок и попыток открывать уголовные производства.