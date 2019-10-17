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17 октября • обновлено в 17:32
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В Украине появились новые воинские звания

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Монобольшинство Верховной Рады Украины в целом приняло законопроект №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)". В соответствии с ним ввели новые воинские звания.

За документ проголосовало 278 народных депутатов на заседании парламента 17 октября.

В частности, проект поддержало 212 "слуг народа", 16 избранников от партии "Европейская солидарность", 11 – от "Батьківщини", 9 – от политсилы "За будущее", 16 – от "Голоса" и 14 внефракционных депутатов.

В Украине появились новые воинские звания

В Украине появились новые воинские звания

Согласно пояснительной записке он позволит:

  • усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины;

  • ввести новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие стандартам NATO;

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  • повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава, а также подготовке и выполнении ими задач по назначению;

  • создать дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту;

  • а также будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.

В то же время не отмечается, о каких именно званиях идет речь.

Результат голосования

Результат голосования

Скриншот

Результат голосования

Результат голосования

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проведут проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеры, матери-одиночки, субсидианты и т.д). Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах. Такое решение "Слуга народа" приняла 16 октября, проголосовав за законопроект №1231 во втором чтении.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А новые звания не озвучивают, потому что военная тайна, или чтоб народ со смеху не уссался?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, усё, теперичя НАТе не отвертеться: у.сраина ввела звания, как в НАТе, теперь просто таки обязаны принят
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фил филипыч
фил филипыч
названия званий в студию! ну или хотя бы предположения о названиях))
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