В Украине повысят надбавки для лиц с инвалидностью: Рада поддержала идею Тимошенко

Парламент принял в первом чтении законопроект авторства Юлии Тимошенко относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход (№2031).

Как политик отметила на своей странице в Facebook, те деньги, которые выплачиваются сейчас, абсолютно не покрывают расходов.

"Выплаты не могут удовлетворить даже минимальные потребности человека – расходы на средства гигиены, медицинские обследования, лекарства, физическую и социально-педагогическую реабилитацию, питание, коммунальные услуги и одежду. А семей, ухаживающих за детьми с инвалидностью и людей, имеющих инвалидность с детства, в Украине – более 161 тысячи", – заметила парламентарий.

Юлия Тимошенко

В частности команда "Батьківщини" предложила такое повышение:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы – с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ПМ);

лицам с инвалидностью с детства подгруппе Б I группы – с 50% до 100% ПМ;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе – с 15% до 75% ПМ.

Тимошенко выразила надежду, что депутаты будут так же единодушны, когда законопроект будет выноситься на второе чтение и голосоваться в целом.

Как отметил со своей стороны соавтор документа, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, это социальный законопроект, направленный на повышение уровня материального обеспечения лиц с инвалидностью. Он отметил, что по состоянию на 1 апреля этого года социальная помощь лицам с инвалидностью составляла от 1564 грн до 3365 грн для лица с инвалидностью подгруппы А с надбавкой на уход, "а это не может удовлетворить даже минимальные потребности человека".

Как писал OBOZREVATEL, парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

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