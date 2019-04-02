В Украине потребовали ввести обязательные дебаты на выборах

Украинцы разместили электронную петицию с требованием проводить дебаты между кандидатами в президенты перед каждым туром выборов.

Документ был обнародован на сайте Верховной Рады во вторник, 2 апреля.

"Законодательно ввести обязательность проведения избирательных дебатов кандидатов в президенты перед каждым туром голосования. Необходимость такой процедуры подтверждается мировым опытом", – пояснил автор петиции Алексей Теплухин.

Дебаты на выборах ТСН

Подобное требование он аргументировал тем, что только на открытых публичных дебатах кандидаты смогут не оперировать политическими лозунгами, а обсуждать реальные дела, планы и пути их реализации.

По убеждению автора, Украина не имеет достаточно времени, чтобы построить аналогичные традиции путем проб и ошибок, как это сделали другие страны. Кандидат, который отказался от дебатов в этих странах, теряет поддержку избирателей.

"Так же он потеряет поддержку избирателей, если публично покажет, что не имеет ни достижений, ни цели, ни планов по решению текущих государственных проблем", – сказано в петиции.

По состоянию на 17:17 петиция собрала 227 голосов из 25 тысяч необходимых.

Примечательно, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вместе с нардепом Марией Ионовой также зарегистрировали в парламенте законопроект об обязательности дебатов перед вторым туром выборов президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Суспільне" пригласило лидеров президентской гонки Владимира Зеленского и Петра порошенко принять участие в теледебатах, которые назначены на 19 апреля.

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко, но если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!