"Слуга народа" предлагает повысить пенсионный возраст: кому и как

В Верховной Раде заявили, что повышение пенсионного возраста для украинцев – неизбежность. Уже с 2023 года планируют принимать меры для его увеличения, а эксперты считают, что других вариантов для стабилизации вопроса пенсий попросту нет.

Каким будет пенсионный возраст и чем обосновывают его повышение – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Пенсионный возраст будут повышать;

Ориентировочная дата начала повышения – 2023-2025 годы;

Схема повышения пока находится на этапе дискуссий – сейчас предлагают вариант "на один месяц в год";

Эксперты считают, что пенсионный возраст нужно поднять минимум до 65 лет.

Повышение – неизбежность

В своем интервью Глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста произойдет в любом случае. Сейчас уже идут дискуссии относительно того, как именно можно это воплотить. По словам Третьяковой, это должно быть плавное и очень медленное повышение – например, по одному месяцу в год.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", – сказала Третьякова.

Галина Третьякова Realist

Три причины почему

Экономист Тарас Козак в комментарии OBOZREVATEL заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста и видит это единственным вариантом решить проблему с низкими пенсиями. Для этого есть три причины, если коротко, то вот такие:

Демографическая яма;

Слабая экономика;

Выезд молодых украинцев за границу.

Если же остановиться подробнее, то первая причина заключается в том, что пенсионеров слишком много в отношении молодых людей, считает Козак. Нынешние 60-летние – это поколение бэби-бумеров. В конце 50-х произошел демографический взрыв, так как закончилась война и жизнь начала понемногу налаживаться. А вот в 90-х, когда родилось основное работающее поколение, как раз таки наблюдался демографический кризис.

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Получается так, что активных и трудоспособных украинцев не хватает для того, чтобы "содержать" пенсионеров своими налогами.

"Работают мало, на пенсию выходят много. Это значит, что те, кто работают, должны удерживать тех, кто на пенсии за счет своих налогов. Это невозможно. Или нужно повышать налоги так, что все точно разбегутся по заграницах, либо все-таки поднимать возраст", – отметил эксперт.

Вторая причина, по мнению Тараса Козака, для повышения возраста – слабая экономика. Один украинец попросту не может "содержать" с помощью своих налогов больше, чем одного пенсионера, а именно такая ситуация и складывается.

Третья же причина – выезд активных украинцев за границу. Они уезжают на заработки, налоги платят в тех странах, где живут, а некоторые в старости еще и возвращаются в Украину и тоже требуют пенсию, создавая еще большую проблему в этой сфере.

Козак уверен, что повышение пенсионного возраста до 65 или больше лет – единственный возможный выход из сложившейся ситуации.

"Единственный разумный выход - повышение пенсионного возраста до 65 или больше лет. В Европе, США – средний возраст 65-67. Но это политически непопулярное решение, которое сложно утвердить любому парламенту", – подчеркнул эксперт.

Кризис солидарной системы – не главный фактор для повышения

А вот экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева раскритиковал идею Третьяковой и резко высказался в её сторону. Он считает, что повышение пенсионного возраста нецелесообразно, тем более при прошлом правительстве удалось убедить МВФ, что эта мера лишняя.

"Когда празднуешь Новый Год, нужно хорошо закусывать. Тогда такие идеи не посещали некоторые пустые головы наших парламентариев, тем более, глав комитета. В 2017 году мы проводили пенсионную реформу и накануне МВФ выдвинул ряд требований к этой реформе. И одно из требований заключалось в необходимости повышения пенсионного возраста. Мы тогда провели сложные переговоры с МВФ и объяснили нашим коллегам, что повышение пенсионного возраста является нецелесообразным в Украине", – высказался Рева.

Повышение пенсионного возраста в Украине

По его словам, кризис солидарной системы (грубо говоря, когда работающие "обеспечивают" пенсионеров) не самый важный фактор, влияющий на необходимость повышения пенсионного возраста. А вот продолжительность жизни – как раз такой фактор.

"В Германии нет теневой экономики и у них продолжительность жизни увеличивается. Поэтому, время, которое человек живет на пенсии, увеличивается. Если это так, то логичным является более поздний выход на пенсию. Тупо люди живут дольше, они активнее и здоровее. В Украине ситуация другая, люди живут мало – мужчины в среднем 62 года, женщины 74. При таких показателях средней жизни попытка увеличить пенсионный возраст приведет к тому, что даже те, кто сейчас платят, подумают, что зачем им платить взносы, если до пенсии не доживут", – заявил экс-министр.

Рева уверен, что рабочий вариант – тот, когда выход на пенсию зависит от стажа. К примеру, если у человека рабочий стаж 15 лет, то выйти на пенсию он может в 65. А если 35 и выше – в 60.

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