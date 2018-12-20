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В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата

21.3тЧитать материал на украинском

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Соответствующий проект (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскрольте до конца страницы).

Документ предусматривает, что религиозная организация с центром в государстве, совершившим военную агрессию против Украины и временно оккупировавшим ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой организации за пределами страны.

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Согласно законопроекту, религиозная организация признается такой, которая курируется из страны-агрессора при наличии одного из следующих признаков:

  • в уставе звена организации содержится упоминание вхождения в организацию с центром в государстве-оккупанте;

  • устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание о звене в Украине и праве руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязывающими для ячейки в Украине;

  • устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей звена в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.

КП в Украине

КП в Украине

Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий

После голосования соответствующего законопроекта в парламенте произошла драка между народным депутатом Юрием Березой ("Народный фронт") и членами "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем и Юрием Бойко. Видео потасовки доступно по этой ссылке.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз просил нардепов прекратить конфликт и призывал к порядку. Но в драку втягивалось все больше депутатов, и поэтому спикер объявил о закрытии утреннего заседания парламента.

Результаты поименного голосования

В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата
В Украине переименуют УПЦ Московского патриархата

Напомним, 15 декабря Украина сделала последний шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, УПЦ МП запретила участвовать в Соборе своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос – документ, подтверждающий автокефалию.

Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныУПЦ МП
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылые подгорают, блдь секта сцуко😂😂😂
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Были Масковские Пидарасы~станут Пидарасы Кацапстана! 🇷🇺😁🖕🇷🇺😁🖕🇷🇺😁🖕🐖🤣😜🖕😁🇷🇺
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Що ж, пропоную конкурс на кращу назву покійної УПЦ(мп) ... Вношу на розгляд такі назви: 1. рашистсько гундяєвська секта, РГС; інший варіант 2. свідки мироточащого пуйла, СМП; або ж 3. мокшано-кремлівська секта, МКС... У кого є свої варіанти..
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