"Нам говорить не о чем": в Украине ответили на требование России по Донбассу

Украина будет вести прямой диалог с Донбассом лишь после того, как в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут проведены выборы по украинским законам.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя требование Кремля к Украине относительно переговоров с ОРДЛО.

Военный эксперт напомнил, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" официально не признает не только Украина, но и сама Россия.

"Если мы посмотрим Минские договоренности, там речь идет о прямых переговорах с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области. Какие это должны быть представители? Там нет ни одной ссылки на "ДНР" или "ЛНР". Захарченко и Плотницкий подписали комплекс мер по выполнению Минских договоренностей как физические лица – без подписи их статуса", – заявил он.

"Значит, логика наша очень простая. Для того, чтобы нам говорить с представителями этих регионов, нам надо там их выбрать. Избрать мы их можем только на свободных демократических выборах. А с людьми, избранными на выборах, которые мы не признаем, которые не признают европейские государства, не признает ОБСЕ, нам говорить не о чем", – подчеркнул эксперт.

По словам Мусиенко, после того, как жители Донбасса изберут своих законных представителей, официальный Киев может начать с ними диалог о децентрализации.

"Когда они увидят, какая сейчас идет реформа децентрализации в Украине, если будут внесены определенные изменения в Конституцию – про префектов и так далее – они не захотят никакого особого статуса. По сути, это и есть автономия – расширение полномочий местных общин", – отметил он.

"Иначе путь такой – особый статус для них, "народная милиция" и так далее. В самой худшей интерпретации реализация Минских договоренностей. Это неприемлемо для Украины", – заключил военный эксперт.

nk.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными.

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

Новый закон про особый статус Донбасса.

Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы.

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