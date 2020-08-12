В Украине откажутся от паспортов-книжечек: опубликован законопроект Кабмина

В Украине предлагают постепенно вывести из обслуживания паспорт гражданина в форме книжечки, которые вскоре заменят ID-карты.

Законопроект с соответствующей нормой Кабмин просит принять Раду в ближайшее время. Об этом написал в Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, изложив приложение к документу.

Согласно ему, предлагается, что паспорт-книжечка будет иметь срок действия. Так, когда гражданину необходимо будет вклеить в него новое фото – документ заменят на пластиковую карту.

В то же время новые паспорта украинцам будут выдавать только в форме ID-карты.

"Если вам еще не исполнилось 25 лет – выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижению 25-летнего возраста. Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45-летнего возраста. Если же вклеили новую фотографию в 45 – то ваш паспорт будет иметь бессрочное действие", – пояснил Гончаренко, добавив, что украинцам не нужно будет обменивать паспорта.

скриншот (Telegram канал Гончаренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, всем украинцам вместе с паспортом хотят выдавать официальную электронную почту, на которую смогут отправлять любые сообщения и информацию, например, из суда, исполнительной службы и т .д. Инициатором соответствующего законопроекта является депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.