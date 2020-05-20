Карантин в Украине продлили до 22 июня, но ослабили: что изменится

Кабинет министров продолжил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, которые действовали до 22 мая.

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Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин установлен с учетом эпидемической ситуации в регионах, то есть адаптивный.

Карантин в Украине ослабили и одновременно продолжили

Карантинные мероприятия будут зависеть от определенных признаков эпидемической ситуации в регионах:

инцидентность – заболеваемость за последние семь дней на 100 тыс. населения;

заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%);

количество тестирований, проводимых в каждом регионе – больше 12 000 на 100 тыс. населения за последние семь дней.

"Ослабление применяется и прекращается на территории региона на основании решения ТЭБ и ЧС. Ведение именно адаптивного карантина позволит нам полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине", – подчеркнул на заседании глава Минздрава Максим Степанов.

Так, с 22 мая возобновят работу:

городской и пригородный транспорт;

гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов);

позволят проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей);

церковные службы (не более одного человека на 10 м²).

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, также речь идет о возобновлении работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация.

При этом глава правительства уточнил, что об межобластных перевозках и авиаперелетах пока речь не идет.

"Договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит сделать. В областях, где сложная ситуация со вспышками COVID-19, будут вводить локальные ограничения на пассажирские перевозки... К вопросу о восстановлении авиаперелетов мы тоже вернемся после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и куда лететь", – сказал он.

Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться:

с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (в случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади);

с 15 июня – принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

В то же время обязательно нужно будет соблюдать требования безопасности – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Добавим, что соответствующее постановление с полным перечнем разрешенного на втором этапе смягчения карантина будет доработано и обнародовано для общественности 21 мая.

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