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20 мая • обновлено в 15:07
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Карантин в Украине продлили до 22 июня, но ослабили: что изменится

25.2т
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Кабинет министров продолжил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, которые действовали до 22 мая.

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Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин установлен с учетом эпидемической ситуации в регионах, то есть адаптивный.

Карантин в Украине ослабили еще больше

Карантин в Украине ослабили еще больше

Карантинные мероприятия будут зависеть от определенных признаков эпидемической ситуации в регионах:

  • инцидентность – заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения;

  • заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%);

  • количество тестирований, проводимых в каждом регионе – больше 12 000 на 100 тыс. населения за последние 7 дней.

"Ослабление применяется и прекращается на территории региона на основании решения ТЭБ и ЧС. Ведение именно адаптивного карантина позволит нам полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине", – подчеркнул на заседании глава Минздрава Максим Степанов.

Так, с 22 мая возобновят работу:

  • городской и пригородный транспорт;

  • гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов);

  • позволят проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей);

  • церковные службы (не более 1 человека на 10 м²).

По словам премьер-министра Дениса Швигаля, также речь идет о возобновлении работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.

"В этом мы будем работать совместно с местной властью", – отметил он.

Добавим, что соответствующее постановление с полным перечнем разрешенного на втором этапе смягчения карантина будет обнародовано для общественности 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что с 22 мая ожидается введение второго из пяти этапов ослабления карантинных мероприятий.

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине в дальнейшем будет ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.

  • Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

  • Также он отметил, что когда показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень ослабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

  • Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что карантин в Украине продолжат до 22 июня. В то же время он будет значительно ослаблен. Но если количество случаев коронавируса стремительно начнет падать, может быть, ограничительные меры вообще отменят.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины карантин
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