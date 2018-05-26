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В Украине официально переименовали ВДВ: новое название

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В Украине вступил в силу закон № 2396-VIII, предусматривающий переименовани ВДВ в Десантно-штурмовые войска с аббревиатурой ДШВ.

Соответствующее решение было принято, чтобы избежать совпадения аббревиатуры Высокомобильных десантных войск (ВДВ) с названием российских Воздушно-десантных войск - тоже сокращенно ВДВ.

Верховная Рада приняла этот законопроект, инициированный Петром Порошенко, в апреле текущего года.

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Несколькими днями ранее глава государства подписал документ, который тем самым внес изменения в законы "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины" и "О правовом режиме военного положения", который вступает в действие именно 26 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, начиная с 2017 года, отмечает день Десантно-штурмовых войск 21 ноября, а не 2 августа, как это было ранее.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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