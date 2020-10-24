В Украине наступил "день тишины" перед местными выборами-2020: что это значит и чего нельзя делать

В Украине с полуночи субботы, 24 октября, наступил "день тишины" перед голосованием на местных выборах 25 октября.

В этот день любая агитация за того или иного кандидата запрещена законодательством.

Речь идет о:

массовых политических акциях (собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях, пикетах),

раздаче агитационных материалов,

проведении концертов,

демонстрации фильмов или публикации политических опросов,

распространении экстремистских материалов и призывов к насильственному свержению власти,

подкупе избирателей товарами и услугами,

установке информационных палаток,

публичных призывах голосовать за или против того или иного кандидата.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере от 500 до 850 грн для граждан и от 850 до 1360 для должностных лиц.

При этом запрет не действует на распространение информации о самих выборах, призывы принять в них участие, а также разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

"День тишины" нужен для того, чтобы избиратели могли самостоятельно и спокойно обдумать, выбрать кандидатов и проголосовать за них.

В воскресенье, 25 октября, украинцам нужно будет определиться с мэрами городов и главами поселковых советов. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Его результаты должны быть объявлены не позднее 6 ноября.

Это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах, еще и по обновленному избирательному законодательству.

Первые выборы пройдут в 1439 объединенных территориальных общинах. Украинцы выберут депутатов сельских, поселковых, городских советов общин. Также пройдут очередные выборы сельских, поселковых, городских председателей (мэров) во всех областях Украины.

При этом, согласно решению ЦИК, в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся. Это:

10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области;

8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области;

территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района на части избирательных участков, в частности № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277

В чем особенность местных выборов 2020

В ЦИК выделили четыре особенности выборов, которые состоятся 25 октября:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

Новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в громады.

Как изменилось избирательное законодательство

Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин, где проживает до 10 тысяч избирателей) будут выбирать по мажоритарной системе относительно большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.

В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов. Сначала избиратель должен проголосовать за партию, а затем – за отдельного кандидата от этой партии. Также вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты – единого и территориального избирательных списков. Кроме того, 25 октября первые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД озвучили итоги нарушений во время предвыборной кампании в Украине. Всего было получено более 7 тысяч заявлений, открыто более 550 уголовных производств и составлено более 1,5 тысячи админпротоколов.