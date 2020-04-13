В Украине начались тесты новейших аппаратов ИВЛ: у Зеленского раскрыли детали

Две украинские компании тестируют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственной разработки.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, возможность поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства обсуждалась на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский на совещании

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – отметил президент.

Если показатели качества тестируемых ИВЛ будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

Как писал OBOZREVATEL, в больнице во Львове сожгли необходимый для больных COVID-19 аппарат искусственной вентиляции легких при попытке "улучшить" его.