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13 апреля • обновлено в 17:08
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В Украине начались тесты новейших аппаратов ИВЛ: у Зеленского раскрыли детали

2.3т
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Две украинские компании тестируют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственной разработки.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, возможность поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства обсуждалась на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский на совещании

Владимир Зеленский на совещании

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – отметил президент.

Если показатели качества тестируемых ИВЛ будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

Как писал OBOZREVATEL, в больнице во Львове сожгли необходимый для больных COVID-19 аппарат искусственной вентиляции легких при попытке "улучшить" его.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента президент вирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что с тестами ПЦР отечественного производства. Как получили тесты так получим и ИВЛ. Даже маски с Китая завозятся, а то ИВЛ начнут выпускать - для Украины сейчас это уровень космической разработки, кроме как сеять и собирать урожай всё остальное разучились делать
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