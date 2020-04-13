В Украине начались тесты новейших аппаратов ИВЛ: у Зеленского раскрыли детали

Две украинские компании тестируют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственной разработки.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, возможность поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства обсуждалась на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский на совещании
"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – отметил президент.
Если показатели качества тестируемых ИВЛ будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.
Как писал OBOZREVATEL, в больнице во Львове сожгли необходимый для больных COVID-19 аппарат искусственной вентиляции легких при попытке "улучшить" его.
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