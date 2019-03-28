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 "В Украине может быть третий Майдан!" Кравчук назвал условие

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине могут вспыхнуть массовые акции протеста по итогам президентских выборов.

Такое предположение сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью российскому пропагандистскому каналу RT.

"Третий Майдан может быть при условии всеобщей фальсификации выборов", — сказал он.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Украине происходит политический, экономический, социальный и военно-силовой кризисы.По его словам, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, потому экономика находится на столь низком уровне.

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Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Последствия сдачи ЯО москве оно представить себе не могло, а здесь вдруг ванной себя почувствовало, и как его не тошнит от лицемерия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ильчук Андрей, У вас ни когда не было ЯО. Украина была всего лишь площадкой, примерно также как сейчас Байконур в Казахстане
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0
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
'Достойный' сторонник Тимошенко.
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0
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Не каркайте, Макарович.Москалі тільки такого чекають.
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1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Poroshenko Petro, все ваше педерастическое племя так гавкает, оно вас и выдает
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0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кравчук Галина, Проект - Украина, только Обаме был интересен, теперь валяйтесь на свалке истории
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0
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