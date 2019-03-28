 "В Украине может быть третий Майдан!" Кравчук назвал условие

В Украине могут вспыхнуть массовые акции протеста по итогам президентских выборов.

Такое предположение сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью российскому пропагандистскому каналу RT.

"Третий Майдан может быть при условии всеобщей фальсификации выборов", — сказал он.

Леонид Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Украине происходит политический, экономический, социальный и военно-силовой кризисы.По его словам, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, потому экономика находится на столь низком уровне.

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