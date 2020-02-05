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7 февраля • обновлено в 08:11
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В Украине могут ввести новый государственный праздник: когда будем отмечать

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В Украине может появиться новый государственный праздник – День сопротивления крымчан российской оккупации, который негласно отмечают 26 февраля.

Об этом рассказал Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу". Речь идет о дне в 2014 году, когда под стенами крымского парламента в Симферополе устроили митинг против России.

По словам Кориневича, к такой идее пришли в частности и в результате сотрудничества с крымскотатарским народом и его Меджлисом.

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В Украине могут ввести День сопротивления крымчан оккупации

В Украине могут ввести День сопротивления крымчан оккупации

ATR

Кориневич выразил сожаление, что с Днем Автономной Республики Крым, который должны праздновать 20 января, пока поздравлять неуместно, поскольку полуостров находится в оккупации.

Представитель президента рассказал и о других инициативах представительства в Крыму: работа ведется над законопроектом о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Также готовится проект указа президента о переходном правосудии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кориневич признался, что Украина не полностью готова к возврату Крыма.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Маразм в свыноферме крепчает,казалось чуть полегчало,но нет,видимо не лечится. .
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
А в Крыму будут отмечать «День сопротивления крымчан российской оккупации«?
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2
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Да хоть каждый день празднуйте. Что это меняет.
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3
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