В Украине могут ввести новый государственный праздник: когда будем отмечать

В Украине может появиться новый государственный праздник – День сопротивления крымчан российской оккупации, который негласно отмечают 26 февраля.

Об этом рассказал Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу". Речь идет о дне в 2014 году, когда под стенами крымского парламента в Симферополе устроили митинг против России.

По словам Кориневича, к такой идее пришли в частности и в результате сотрудничества с крымскотатарским народом и его Меджлисом.

В Украине могут ввести День сопротивления крымчан оккупации ATR

Кориневич выразил сожаление, что с Днем Автономной Республики Крым, который должны праздновать 20 января, пока поздравлять неуместно, поскольку полуостров находится в оккупации.

Представитель президента рассказал и о других инициативах представительства в Крыму: работа ведется над законопроектом о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Также готовится проект указа президента о переходном правосудии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кориневич признался, что Украина не полностью готова к возврату Крыма.

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