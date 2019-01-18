В Украине могут ввести двойное гражданство: названо условие

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал дискуссию о двойном гражданстве в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 18 января, уточнив, что выступает за необходимость внедрения этой практики.

"Я буду и впредь оказывать толчки для этой дискуссии, считаю, что она нужна так, как и нужно двойное гражданство. Мы пережили условия, когда могли говорить, что этот инструмент можем обойти. Мы представили свое предварительное видение", – подчеркнул Климкин.

Глава МИД добавил, что россияне пользоваться таким правом не смогут при условии нынешней агрессии против Украины.

"Чтобы не влиять на дискуссию, я сказал, что никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами сегодня, пока есть агрессия, не может быть", – уточнил он.

Павел Климкин Скриншот

По словам Климкина, в Украине увеличивается число политиков, которые готовы участвовать в дискуссии о введении двойного гражданства.

"Сейчас много кто готов подключиться к возможным законодательным предложениям. Это бы нам позволило решить несколько очень важных проблем. Но нужна откровенная искренняя дискуссия, без этого оно работать не будет", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине предлагали жестко наказывать лица, у которых есть двойное гражданство.

Климкин заявлял, что нужно подготовить новый закон, который подразумевает наказание за наличие паспорта другого государства.

Однако в октябре глава МИД выступил за общественные дискуссии по этому вопросу.

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