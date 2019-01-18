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В Украине могут ввести двойное гражданство: названо условие

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал дискуссию о двойном гражданстве в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 18 января, уточнив, что выступает за необходимость внедрения этой практики.

"Я буду и впредь оказывать толчки для этой дискуссии, считаю, что она нужна так, как и нужно двойное гражданство. Мы пережили условия, когда могли говорить, что этот инструмент можем обойти. Мы представили свое предварительное видение", – подчеркнул Климкин.

Глава МИД добавил, что россияне пользоваться таким правом не смогут при условии нынешней агрессии против Украины.

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"Чтобы не влиять на дискуссию, я сказал, что никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами сегодня, пока есть агрессия, не может быть", – уточнил он.

Павел Климкин

Павел Климкин

Скриншот

По словам Климкина, в Украине увеличивается число политиков, которые готовы участвовать в дискуссии о введении двойного гражданства.

"Сейчас много кто готов подключиться к возможным законодательным предложениям. Это бы нам позволило решить несколько очень важных проблем. Но нужна откровенная искренняя дискуссия, без этого оно работать не будет", – резюмировал Климкин.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
ГражданствоМинистерство иностранных дел Украины
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Kostos Kostos
Kostos Kostos
С..а, все для людей! Раньше предлагал наказывать, а теперь ниче, вроде как! Предполагаю результат этой дискуссии... На самом деле, кто мог себе позволить два, или более гражданства, то ему плевать на мнение, или закон, кого-бы то ни было! Вот интересно, зачем два гражданства одному человеку, и не считается ли он предателем Родины, естественно той, гражданство которой он получил раньше?
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Так кто бы совмнивался? В хохмо правительстве у каждого по два- три гражданства, не счётная справки с дурдома!
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