В Украине могут разрешить двойное гражданство: законопроект вызвал споры в Раде

Верховная Рада на этой неделе намерена рассмотреть президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве в Украине.

В то же время между депутатскими фракциями о принятии этого документа завязался спор. Об этом шла речь на согласительном совете 18 мая (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев, проживающих по всему миру, находит свое воплощение частично в этом законопроекте. Он нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями", – обратился к коллегам заместитель председателя ВРУ, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, в проекте закона четко прописаны нормы о том, как будут обозначать страны, в которых будет определяться гражданство. И речь якобы не об открытом перечне, а таком, который будет утверждаться отдельно Верховной Радой или Кабмином.

"То есть это не будет волонтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", – добавил Стефанчук.

Зато против такого решения выступили представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Вторая даже потребовала снять вопрос с рассмотрения, поскольку "это завершится распадом территории Украины".

Со своей стороны спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже если законопроект нуждается в доработке, то все равно решение должен принимать парламент.

Заседание согласительного совета депутатских фракций 18 мая

"Прежде всего мы говорим о первом чтении законопроекта. Если он будет поддержан в первом чтении, а не отправлен на доработку. Голосовать за него за основу или в целом никто не планирует, и даже такого решения комитета, если не ошибаюсь, нет", – отметил он.

Тогда как глава профильного комитета, член депутатской группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец заверил, что на комитете проект закона рассмотрели и выяснили, что к нему "действительно очень много вопросов". Но тоже отметил: для того, чтобы законопроект отправить на повторное первое чтение, его все равно нужно вынести в зал.

Разумков предлагал оставить проект в повестке дня. По требованию "Батьківщини" и "ЕС" он же поставил вопрос о снятии на согласительном совете, но главы фракций и групп соответствующее решение не поддержали.

По данным нардепа от фракции "Европейская солидарность" Виктории Сюмар, этот вопрос должны рассмотреть 19 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине захотели узаконить двойное гражданство. Первый шаг был сделан в декабре 2019-го – президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.