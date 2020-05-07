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7 мая • обновлено в 18:34
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В Украине коронавирус победило рекордное количество людей: Зеленский указал на подводные камни

2.7т
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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил очередной рекорд Украины по заболеваемости коронавирусом, подчеркнув, что за сутки в стране выздоровели 299 пациентов.

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Вместе с тем президент Владимир Зеленский указал, мол, данные статистики не свидетельствуют о том, что украинцам можно расслабляться. Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, сообщает сайт главы государства.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи", – отметил он.

В Украине COVID-19 победило рекордное количество людей: Зеленский отметил подводные камни

Во время совещания также обсуждался проблемный вопрос по Житомирской вирусологической лаборатории, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус.

Отмечается, что ситуацию взял под контроль главный санитарный врач Виктор Ляшко – он уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине зарегистрирован 13 691 случай коронавируса COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Денис Шмыгаль Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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