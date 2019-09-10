Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине кардинально реформируют прокуратуру: Рада подержала законопроект Зеленского

3.5т Читать материал на украинском

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

За президентскую инициативу на заседании во вторник, 10 сентября, проголосовали 287 народных депутатов.

При этом, партия "Европейская солидарность" полностью выступила против реформы, а представители "Голоса" либо отказались голосовать, либо воздержались.

Новости
Рябошапка устроил масштабную чистку в прокуратуре: кого уволил

Рада подержала законопроект о реформе прокуратуры

Рада подержала законопроект о реформе прокуратуры

Отмечается, что основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "О Службе безопасности Украины", "О предварительном заключении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", " О прокуратуре " и ряд других.

Предлагается создать вместо Генпрокуратуры Украины Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора, а также сократить на пять тысяч максимальное количество работников органов прокуратуры – с 15 до 10 тысяч.

Законопроект предлагает также предоставить генпрокурору новые полномочия: утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Оговаривается, что Офис генерального прокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть первый заместитель и заместители, а также заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Обновленная система прокуратуры Украины должна выглядеть так: Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры.

Согласно законопроекту президент издает указ об увольнении генпрокурора с должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров или Высшего совета правосудия.

Согласно изменениям на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

Поименное голосование за законопроект

В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады
В Украине реформируют прокуратуру: решение Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка объяснил суть реформы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Генеральная прокуратура Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
1
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rembo Dgon
Rembo Dgon
ПЕС не голосував бояться зрадники порохоботи що ixнього Петю закрыють. Ну ось i все готуй петрушка дупу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Странно что упразднили военную прокуратуру. В наших то условиях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel