В Украине кардинально реформируют прокуратуру: Рада подержала законопроект Зеленского

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.
За президентскую инициативу на заседании во вторник, 10 сентября, проголосовали 287 народных депутатов.
При этом, партия "Европейская солидарность" полностью выступила против реформы, а представители "Голоса" либо отказались голосовать, либо воздержались.
Рада подержала законопроект о реформе прокуратуры
Отмечается, что основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "О Службе безопасности Украины", "О предварительном заключении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", " О прокуратуре " и ряд других.
Предлагается создать вместо Генпрокуратуры Украины Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора, а также сократить на пять тысяч максимальное количество работников органов прокуратуры – с 15 до 10 тысяч.
Законопроект предлагает также предоставить генпрокурору новые полномочия: утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.
Оговаривается, что Офис генерального прокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть первый заместитель и заместители, а также заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Обновленная система прокуратуры Украины должна выглядеть так: Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры.
Согласно законопроекту президент издает указ об увольнении генпрокурора с должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров или Высшего совета правосудия.
Согласно изменениям на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.
Поименное голосование за законопроект
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка объяснил суть реформы.
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