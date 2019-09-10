В Украине кардинально реформируют прокуратуру: Рада подержала законопроект Зеленского

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

За президентскую инициативу на заседании во вторник, 10 сентября, проголосовали 287 народных депутатов.

При этом, партия "Европейская солидарность" полностью выступила против реформы, а представители "Голоса" либо отказались голосовать, либо воздержались.

Рада подержала законопроект о реформе прокуратуры

Отмечается, что основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "О Службе безопасности Украины", "О предварительном заключении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", " О прокуратуре " и ряд других.

Предлагается создать вместо Генпрокуратуры Украины Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора, а также сократить на пять тысяч максимальное количество работников органов прокуратуры – с 15 до 10 тысяч.

Законопроект предлагает также предоставить генпрокурору новые полномочия: утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Оговаривается, что Офис генерального прокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть первый заместитель и заместители, а также заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Обновленная система прокуратуры Украины должна выглядеть так: Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры.

Согласно законопроекту президент издает указ об увольнении генпрокурора с должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров или Высшего совета правосудия.

Согласно изменениям на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

Поименное голосование за законопроект

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка объяснил суть реформы.

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