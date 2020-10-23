'В Украине идет кампания против Трампа': эксклюзивное интервью с офицером ВМС США

Накануне выборов в США на ряде украинских телеканалов началась нечестная пропагандистская кампания против действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Вместе с тем именно благодаря решению Трампа украинская армия начала получать реальную военную помощь США, включая ракетные комплексы Javelin. Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на канале Редакция OBOZREVATEL в YouTube заявил капитан ВМС США в отставке Гарри Табах (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости)

"У вас в СМИ идет огромная антитрамповская и антиамериканская пропаганда. Можно сказать, даже нечестная. Выступают люди, которые ничего не знают про Америку, не американцы, разные политологи, знатоки. И я считаю своим долгом как американец представить другую сторону этой монеты", – подчеркнул офицер.

В этом контексте он опроверг ряд распространенных мифов, циркулирующих в Украине. Один из них – миф о том, что якобы президент Трамп принял решение о предоставлении Украине летального оружия под давлением Конгресса.

"Давления Конгресса на него не могло быть, потому что Конгресс в то время был республиканский. Конгресс сразу, еще в 2014 году разрешил летальное оружие, но Обама и Байден наложили на это вето, и вам поступали только наши списанные одеяла и солдатские носки. И только когда пришел Трамп, он принял правильное решение и снял это вето. Тогда пошли и "Джевелины", и снайперские винтовки, и то, что было необходимо украинской армии", – заявил Табах.

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 23 октября, в США прошел последний раунд предвыборных дебатов между действующим президентом страны Дональдом Трампом и его конкурентом от Демократической партии Джо Байденом. Политики обменялись взаимными обвинениями и затронули такие темы, как пандемия коронавируса, коррупция и связи с Россией, взаимоотношения с Украиной и прочее.