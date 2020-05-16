В Украине хотят принять закон о референдуме: Разумков озвучил сроки

Законопроект о референдуме может быть рассмотрен Верховной Радой через несколько недель. Его уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире Радио Свобода. По его словам, после рассмотрения в Венецианской комиссии, законопроект внесут в парламент.

"Во вторник или в среду было подписано письмо к Венецианской комиссии, туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия, это общенациональный референдум. Я надеюсь, что в ближайшее время, за несколько недель, сможем вынести его в зал Верховной рады и рассмотреть", – заявил спикер парламента.

Дмитрий Разумков Укринформ

Напомним, ранее представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что команда Зеленского уже разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Стефанчук заявлял, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.