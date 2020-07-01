В Украине хотят повысить штрафы за неношение масок: Кабмин дал согласие

В Украине планируют усилить административную ответственность владельцев общественных учреждений и организаций, а также транспорта за несоблюдение посетителями и пассажирами масочного режима.

Соответствующую инициативу озвучил на заседании Кабмина 1 июля министр юстиции Денис Малюська. Чиновники же единодушно поддержали это предложение о штрафах.

Отметим, что министр предложил установить специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, которая будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях. А также отдельно – ответственность юридических лиц.

Речь идет о владельцах зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания там посетителей и пассажиров, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

"Устанавливаем ответственность за это соответственно в Кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", – пояснил министр.

Подчеркнем, что для физических лиц штрафы будут сравнительно невелики. По словам Малюськи, будет даже некоторое уменьшение суммы, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. А вот для юридических лиц они существенные – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут вернуть жесткий карантин и закрыть курорты в случае значительного осложнения ситуации с эпидемией коронавируса.