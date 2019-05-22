"В Украине гражданская война!" В Кремле взбесились из-за плана Зеленского по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Украине идет гражданская война, а не война с Россией.

Его попросили прокомментировать планы президента Украины Владимира Зеленского о возможном вынесении результатов переговоров с Россией на референдум, передают РИА Новости.

"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так чтобы понять все-таки, о чем идет речь", - сказал Песков.

Владимир Зеленский 24 канал

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