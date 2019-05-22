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"В Украине гражданская война!" В Кремле взбесились из-за плана Зеленского по Донбассу

10.5тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Украине идет гражданская война, а не война с Россией.

Его попросили прокомментировать планы президента Украины Владимира Зеленского о возможном вынесении результатов переговоров с Россией на референдум, передают РИА Новости.

"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так чтобы понять все-таки, о чем идет речь", - сказал Песков.

Новости
"Украинский брекзит": Вятрович предупредил, чем грозит референдум о войне с Россией

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Если между нами нет войны , то пора нашим военным что то думать , а не ходить в отставку .
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Песков сказал "на Украине". Не искажайте цитату, если уж цитируете.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Клёво! Украина до сих пор вела с Россией мистическую войну, на которую Россия так и не явилась. Теперь будет вести мистические переговоры, на которые Россия тоже не собирается. Скоро будет подписывать выдуманные договора.
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