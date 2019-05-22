"В Украине гражданская война!" В Кремле взбесились из-за плана Зеленского по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Украине идет гражданская война, а не война с Россией.
Его попросили прокомментировать планы президента Украины Владимира Зеленского о возможном вынесении результатов переговоров с Россией на референдум, передают РИА Новости.
"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. В Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так чтобы понять все-таки, о чем идет речь", - сказал Песков.
Владимир Зеленский
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах Зеленского провести референдум о войне на Донбассе рассказал глава Администрации президента Андрей Богдан.
Богдан заявил о том, что Украина при новом главе государства будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.
Также президент Украины предлагал провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз.
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