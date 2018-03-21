"В Украине гражданская война": Червоненко сделал скандальное заявление в прямом эфире

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко считает, что в Украине идет гражданская война.

В подтверждение своих слов он предложил открыть и почитать статью в "Википедии", передает телеканал ZIK.

"Если читать, я при вас открою "Википедию", то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании… Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена "ДНР" и "ЛНР" (два армейских корпуса) не согнали бы никакие русские агрессоры", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Червоненко призвал оставить призывы "Слава Украине" и заняться экономикой.