Готовлюсь к Преступлению… Уверен что оно будет групповым и надеюсь весьма массовым.

Моя страна, планируя утвердить законопроект 0931, "подводит под статью" не только священников но и вообще всех христиан, иудеев и мусульман. В соответствии с данным юридическим "шедевром", называя зло -злом, грех-грехом (а христианин ни при каких обстоятельствах не может перестать это делать) я стану "преступником". Мне, христианину, пастору, отцу 33-х приёмных детей, данный законопроект угрожает штрафами и лишением Свободы! В таком же положении окажется каждый священник и просто верующий человек. А это не шутки - это, самый что ни на есть, Второй Фронт в Украине. Возможно не случайно законопроект 0931 рассматривается в том же комитете который занимается оккупированным Донбассом и Крымом. Это действительно вопрос Войны, которую планируют объявить людям отказывающимся признать отсутствие понятия "норма" в педагогике, этике, сексуальности да и вообще во всем.

Я понимаю что наши политики не сильны в вопросах религии. Свобода совести, впрочем даже её наличие, для многих политических "небожителей" описывается знаменитым - "Тайна Велика Есть!" Это же не дележка нефти, газа, не передел потоков электричества и бабла, накручиваемого счетчиками коммуналок. Но поверьте специалисту. В этот законопроект, с замечательным названием "О мерах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", вы, господа депутаты, заворачиваете диктатуру.

Я категорический противник Дискриминации, но столь же радикальный фанат Свободы. Ваш законопроект, таки утверждает первую и наступает на глотку второй. И это не игрушки. Понимаете вы или нет, товарищи политики, - это именно открытие Второго Фронта в воюющей с Россией стране.

В тезисы, готового ко второму чтению законопроекта 0931, заложена бомба с вполне себе ядерными социальными реакциями, поскольку речь идет о "ценностном ядре" общества, с которым вы крайне неосторожно обошлись. Отвергнув поправки Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, вы, из своего почетного статуса "парламентариев", превращаетесь в БЕЗзаконоТворцев .

Запрет христианину называть гомосексуализм грехом и злом, преследование за заявление что оно, добро и зло, вообще существует, что есть вещи Правильные и НЕ - вы рушите тонкую структуру баланса вообще между всеми людьми и их правами.

- Журналист, которому разрешено думать что угодно, но не писать об этом - не журналист.

- Доктор, которому можно исследовать болезнь, но нельзя называть её таковой, - уже не доктор.

- Если вы попытаетесь лишить христиан права называть аномальным пьянство, блуд (во всех его проявлениях) и прочие грехи, христиане - перестают быть таковыми по сути. Плохая новость для вас в том что о Церковь зубки обломали многие поколения политиков-безумцев и это непременно случится с каждым кто будет пытаться это делать.

Гомосексуалисты имеют право (быть не правыми) и называть злом гетеросексуальное воспитание.

Атеисты имеют право считать злом религию и на каждом углу говорить, писать и доказывать это.

Сторонники теории "плоской земли" имеют полное право говорить об этом, и считать всех остальных лжецами и злодеями, скрывающими "истину" от людей.

Секта "Макаронного Монстра" вправе считать тех кто поедает макароны - грешниками и заблудшими.

До тех пор, пока все вышеперечисленные не берут дубинки и не начинают бить по головам думающих иначе - власть НЕ ИМЕЕТ ПРАВО прикасаться к ним своей карательной системой. Вот здесь, а не на стадии "выражения мнения", начинается преступление.

Христиане имею право называть злом пропаганду сексуальных извращений и говорить об этом везде где пожелают. Это и есть Свобода. Вот это - отсутствие дискриминации. А ваш законопроект - атака на Свободу и попытка нарушить баланс базовых человеческих прав. Номер не пройдет. Я, и уверен тысячи священников и миллионы христиан, будут демонстративно, публично нарушать ваш "закон". Либо вам прийдется принять "закон" о запрете христиан, христианских убеждений, символов и Церквей (как о запрете коммунизма). Вы действительно об этом? Ну что ж.. удачи.. попробуйте.. Полюбуемся.. )))

Господа парламентарии, вы действительно не понимаете во что ввязались.. Верните законопроект на стол.. Подключите специалистов и исправьте присутствующие в нём маразматические моменты. Что бы он действительно был законом "О мерах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине". А иначе я, как и миллионы христиан в моей стране, начинаем готовить "Преступление" и не запугать нас вашими "наказаниями".. Потому что мы не "Тварь Дрожащая" и "Права Имеем!"

Моя развернутая позиция по данному вопросу вот здесь.

P.S. Приятно что и журналистское сообщество начинает понимать те угрозы которые несет данный законопроект. Общественный совет при Госкомтелерадио просит доработать законопроект №0931 из-за возможного влияния на объективность в журналистике

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