В Украине готовится 4-5 лекарств от COVID-19, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится 4-5 новых лекарств от коронавируса (COVID-19).

Об этом глава государства рассказал в четверг, 1 октября, на брифинге в Ривненской области. Гарант заверил, что в Украину начнутся поставки вакцины от COVID-19, как только она появится.

"Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям. Как я сказал, профилактика COVID-19 или будут смягчать сам процесс протекания болезни", – отметил Зеленский.

По словам президента, Украина заключит контракты на поставки вакцины от коронавируса.

"Как только появится в той или иной стране вакцина, а сейчас во многих европейских странах и в мире заявляют о том, что есть вакцина, или она появится, или пройдут испытания, у всех разные этапы, то у нас будут контракты на поставки вакцины в Украину", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обвинил в ухудшении ситуации с коронавирусом местную власть.