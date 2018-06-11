В Украине до сих пор действуют КПУ и Партия регионов: инфографика

"Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести свою деятельность.

В их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года указано, что КПУ потратила 58 тыс. грн, а "Партия регионов" - 48 тыс. грн.

Такие данные привела Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины", ссылаясь на данные НАПК.

Две трети украинских политических партий (70%) в этом году не задекларировали никаких расходов.

Пустые отчеты подали 180 партий. Еще около ста политических сил не подали отчеты вообще.

Пустые отчеты предоставили в частности "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской - Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн.

Больше всего - Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) и ВО "Свобода "(1 млн).