ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ НЕ ЗНАЛИ

В нашей стране действуют десятки незаконных муниципальных формирований, имитирующих функции правоохранительных органов в регионах. В разных городах они называются по-разному. Где-то это муниципальная полиция, где-то - муниципальная охрана или варта, а где-то просто охранное предприятие. Все они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. Но по факту - это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональных князьков.

Как и обещал, мы начали сбор информации и поиск решений этой проблемы. Просьба ко всем, у кого есть жалобы на работу таких КП или любая информация и документация об их создании - оставьте информацию в комментариях или напишите на мой адрес Naiiem.Mustafa@rada.gov.ua.

ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ

Опасность в том, что все эти коммунальные предприятия подменяют собой функции правоохранительных органов. Уставы этих, подчеркиваю, коммунальных (!) предприятий в нарушение всех законов и норм позволяют сотрудникам КП применять силу, использовать спецсредства, задерживать, проверять документы граждан. При этом практически во всех городах. где мы нашли такие формирования, сотрудники коммунальных предприятий носят форму, идентичную форме сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции. Разница только в том, что на них нет опознавательных знаков, погонов и т.п. Отличить такого коммунальщика со спецсредствами, например, дубинкой, от полицейского и нацгвардейца практически невозможно.

На данный момент мы обнаружили такие коммунальные предприятия, подменяющие собой правоохранительные органы в шестнадцати городах страны. А именно, в Одессе, в Киеве, в Виннице, в Днепре, в Харькове, в Каменском, в Луцке, в Ирпене, в Чернигове, в Кривом Роге, в Каменец-Подольском, в Белой Церкви, во Львове, в Ивано-Франковске, в Суммах и в Хмельницком.

И просто чтобы напомнить. Впереди - выборы. И есть большой риск, что в период избирательной кампании и непосредственно на самих выборах все этим формирования станут оружием местных феодалов и действующих администраций.

КАК ЭТО МОЖНО ОСТАНОВИТЬ

Есть два простых инструмента, которые могут остановить возникновение таких феодальных армий. Один из них в руках Министерства юстиции, второй - Министерства внутренних дел.

1. МИНЮСТУ - прекратить практику автоматической регистрации и юстирования незаконных уставов этих предприятий.

2. МВС - прекратить практику выдачи таким предприятиям лицензий на охранную деятельность без соответствующей проверки их реальной деятельности в регионах.

Сегодня с трибуны парламента я обратился к главам обоих ведомств с просьбой предоставить статистическую информацию о количестве выданных лицензий и зарегистрированных уставов подобных предприятий.

Однако это превентивные меры. У проблемы должно быть и системное решение.

Во-первых, это принятие парламентом закона про муниципальные органы правопорядка. Такой законопроект есть на рассмотрении профильного комитета, он не идеальный, но сейчас даже его отложили в долгий ящик. По результату соборной нами информации и исследования подобных моделей в других странах, я подготовлю свое видение решения этой ситуации и в парламенте будет зарегистрирован соотвествующий законопроект с учетом всех недостатков.

Во-вторых, насколько мне известно, сейчас МВД совместно с Национальной полицией Украины и местными органами власти в одном из городов проводится экспериментальный проект по решению этой проблемы. Каким будет результат, покажет время; но если он будет успешный, все эти армии должны исчезнуть, уступив место законным правоохранительных органам.