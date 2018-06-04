УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

В Украине дали жесткий ответ на требование России о федерализации

2.6тЧитать новость на украинском

Украина в ответ на требования Кремля о федерализации должна поддерживать порабощенные народы России в борьбе за самоопределение.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Нужно создать международную антикремлевскую коалицию, которая бы уделяла много усилий изменениям в самой Российской Федерации. Назрел вопрос конфедерализации РФ. Они нам навязывают какую-то федерализацию, но сама Россия нуждается в конфедерализации", - подчеркнул он.

Новости
Скандал на КремльТВ с федерализацией Украины: появилась реакция

Эксперт напомнил, что более 100 лет назад в Киеве состоялся конгресс порабощенных народов России.

"Михаил Грушевский, послушав людей на этом Конгрессе, сказал - это золотой сон народов. Часть народов стала независимой, часть нет. Россия остается тюрьмой народов. Большие народы - казанские татары, Башкортостан, буряты, якуты, народы Северного Кавказа - имеют право на автономию", - отметил он.

По словам Джерджа, главная проблема состоит в том, что европейцы не знают даже названий этих народов.

"Если Евросоюз уделяет большое внимание правам человека, то права народов тоже никто не снимал с повестки дня. Люди имеют право на свою культуру, язык. Надо добиваться справедливости, бороться за права народов на самоопределение", - считает эксперт.

Новости
Вера, история, язык: Медведчук снова заговорил о "необходимости" федерализации Украины

"Россия сделала все, чтобы уничтожить эти народы, деморализовать, споить, как это было с северными народами. Но национальное сознание народов пробуждается, и задача Украины, которая сама добилась свободы и независимости, помогать этому, чтобы другие порабощенные народы тоже получили свободу", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко назвал рецепт действенного противоядия от федерализации Украины.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтУгроза федерализации
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
8
Смешно
10
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Петров Игорь
Петров Игорь
И потом эти люди требуют вернуть им Крым.
Ответить
0
0

Наши блоги