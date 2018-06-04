В Украине дали жесткий ответ на требование России о федерализации

Украина в ответ на требования Кремля о федерализации должна поддерживать порабощенные народы России в борьбе за самоопределение.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Нужно создать международную антикремлевскую коалицию, которая бы уделяла много усилий изменениям в самой Российской Федерации. Назрел вопрос конфедерализации РФ. Они нам навязывают какую-то федерализацию, но сама Россия нуждается в конфедерализации", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что более 100 лет назад в Киеве состоялся конгресс порабощенных народов России.

"Михаил Грушевский, послушав людей на этом Конгрессе, сказал - это золотой сон народов. Часть народов стала независимой, часть нет. Россия остается тюрьмой народов. Большие народы - казанские татары, Башкортостан, буряты, якуты, народы Северного Кавказа - имеют право на автономию", - отметил он.

По словам Джерджа, главная проблема состоит в том, что европейцы не знают даже названий этих народов.

"Если Евросоюз уделяет большое внимание правам человека, то права народов тоже никто не снимал с повестки дня. Люди имеют право на свою культуру, язык. Надо добиваться справедливости, бороться за права народов на самоопределение", - считает эксперт.

"Россия сделала все, чтобы уничтожить эти народы, деморализовать, споить, как это было с северными народами. Но национальное сознание народов пробуждается, и задача Украины, которая сама добилась свободы и независимости, помогать этому, чтобы другие порабощенные народы тоже получили свободу", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко назвал рецепт действенного противоядия от федерализации Украины.