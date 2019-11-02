В угоду Путину: стало известно о давлении Франции на НАТО из-за украинских моряков

В НАТО отказали Украине в предложении встречи генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками.

Как написало ZN.UA, украинская сторона предложила организовать ее в Одессе.

Главным противником идеи, по информации источников издания, оказалась Франция. Ее представители заявили, что "не хотят раздражать" Россию встречей, ведь это может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате".

Франция давила на НАТО из-за украинских моряков

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж заявил, что приезд генерального секретаря НАТО Столтенберга в Украину – это не "визит вежливости", а демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

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