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2 ноября • обновлено в 13:23
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В угоду Путину: стало известно о давлении Франции на НАТО из-за украинских моряков

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В НАТО отказали Украине в предложении встречи генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками.

Как написало ZN.UA, украинская сторона предложила организовать ее в Одессе.

Главным противником идеи, по информации источников издания, оказалась Франция. Ее представители заявили, что "не хотят раздражать" Россию встречей, ведь это может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате".

Франция давила на НАТО из-за украинских моряков

Франция давила на НАТО из-за украинских моряков

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Как сообщал OBOZREVATEL, председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж заявил, что приезд генерального секретаря НАТО Столтенберга в Украину – это не "визит вежливости", а демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ну вот, а натовцы так хотели выведать у вислоухих макряков секретные слова для встречи с российскими пограничниками : "Ахрессии не проявляю" , "Требую допомоги" " Хрю"
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
НАТО себя уважать бы не стала,встречаясь с бзделоватыми макряками.
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