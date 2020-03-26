Управление государственной охраны не будет ставить перед больницами условия для размещения в так называемых VIP-палатах.
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В УГО попросили мэра Киева Виталия Кличко отменить действие указа Департамента охраны здоровья, в рамках которого планировалось создать специальные условия содержания в больницах для должностных лиц.
"Учитывая единую гражданскую позицию должностных лиц, на которых распространяется действие вышеупомянутого приказа, УГО Украины не будет ставить никаких особых требований перед медицинскими учреждениями в случае возможной госпитализации лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана", – говорится в сообщении.
VIP-палата
Также глава УГО Сергей Рудь в комментарии "УНИАН" заявил, что ведомство не получало такого распоряжения.
"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Ни одного обращения от нас об этом не было", – отметил он.
По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать.
"Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", – добавил Рудь.
Письмо УГО
Facebook УГО
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не давало никаких указаний по поводу обустройства особых палат для чиновников.
Ранее украинские депутаты, которые лечатся в больницах Киева, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя VIP-палат.
Журналисты также обнародовали соответствующий приказ от департамента КГГА.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для политиков или бизнесменов никаких особых палат не будет.
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