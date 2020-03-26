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26 марта • обновлено в 22:36
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В УГО отреклись от VIP-палат для политиков с COVID-19

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Управление государственной охраны не будет ставить перед больницами условия для размещения в так называемых VIP-палатах.

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В УГО попросили мэра Киева Виталия Кличко отменить действие указа Департамента охраны здоровья, в рамках которого планировалось создать специальные условия содержания в больницах для должностных лиц.

"Учитывая единую гражданскую позицию должностных лиц, на которых распространяется действие вышеупомянутого приказа, УГО Украины не будет ставить никаких особых требований перед медицинскими учреждениями в случае возможной госпитализации лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана", – говорится в сообщении.

VIP-палата

VIP-палата

Также глава УГО Сергей Рудь в комментарии "УНИАН" заявил, что ведомство не получало такого распоряжения.

"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Ни одного обращения от нас об этом не было", – отметил он.

По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать.

"Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", – добавил Рудь.

Письмо УГО

Письмо УГО

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
Управление государственной охраны Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Заодно откажитесь им золотые унитазы ставить раз решились на это в припадке подхалимажа
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