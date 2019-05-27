В ЦИК разгорелся скандал из-за Зеленского и выборов в Раду: что произошло

Член ЦИК Татьяна Юзькова заявила, что не будет голосовать за решения комиссии по досрочным выборам в Верховную Раду, поскольку соответствующий указ президента Владимира Зеленского обжаловали в суде.

Своей позицией поделилась она на заседании ЦИК в понедельник, 27 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"За часть решений Центральной избирательной комиссии я не буду голосовать, я буду воздерживаться", – заявила она.

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По словам Юзьковой, она приняла такое решение в связи с тем, что на данный момент законность указа оспаривается в Верховном суде, а конституционность – в Конституционном суде.

В частности, Юзькова уточнила, что не намерена голосовать за решение комиссии, направленное на реализацию указа.

Татьяна Юзькова Политрада

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже он провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу по указу Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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