В ЦИК помешали скандальному Онищенко баллотироваться в Раду

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда по регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.

Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ЦИК. По мнению комиссии, выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

Александр Онищенко BBC

"Центральная избирательная комиссия не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неверным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Центризбиркоме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с "Укргаздобычи". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года суд в Испании принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.

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