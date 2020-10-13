В ЦИК объяснили, как проголосовать на выборах в случае болезни

Борис Бондарь Политика 18:24, 13.10.2020 Обновлено: 02:05, 14.10.2020

Избиратель с симптомами простуды сможет проголосовать на местных выборах 25 октября на участке в отдельной кабинке, имея маску и личную ручку.

Центральная избирательная комиссия опубликовала в Facebook разъяснения, как в период пандемии COVID-19 могут проголосовать люди, которые заболели. Если человек находится на самоизоляции из-за болезни, он может отдать свой голос дома.

"Нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете", – сказано в сообщении.

Таким же образом следует поступить, если у кого-то из членов семьи тест на COVID-19 дал положительный результат, и самоизоляция связана именно с этим.

Документы для голосования на дому можно подать до 20:00 пятницы, 23 октября.

Те больные, которые находятся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения.

Как голосовать больным
Facebook ЦИК

Ранее OBOZREVATEL публиковал видеоинструкцию ЦИК о том, как заполнять бюллетень на местных выборах.

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