В ЦИК назвали условие проведения местных выборов на Донбассе

Выборы в 18 отдельных территориальных громадах (ОТГ) Донбасса могут состояться весной 2021 года.

Как заявил во время шестого "Донбасс Медиа Форума" член Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Постивый, для проведения выборов Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации должны предоставить соответствующие выводы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы выходим из того, что выборы могут быть назначены в любой момент… Получив выводы ВГА о том, что соответсвующие территории не содержат угроз как реальных, так и потенциальных, и на таких территориях можно назначать выборы, ЦИК стопроцентно отреагирует", – отметил он.

Постивый уточнил, что действующий Избирательный кодекс позволяет назначать выборы дважды в год – осенью и весной.

В свою очередь, глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская подчеркнула, что выборы во многих из этих 18 ОТГ можно провести раньше, не дожидаясь весны.

По ее словам, у людей вызвала недоверие процедура отмены выборов в этих громадах, в которых в 2019 году состоялись президентские и парламентские выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 15 июля назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. При этом выборы не будут проводиться в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Позднее представители Украины и России сделали разные заявления насчет проведения местных выборов на Донбассе.