В ЦИК назвали партию, получившую больше всего мандатов. Инфографика

Больше всего мандатов в местных советах во время выборов 25 октября получила партия "Слуга народа".

Данные о результатах на 18 ноября обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам данных (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Так, ЦИК получила сведения о выборах депутатов в 1 517 местных советах – почти 96,2% от общего количества.

Десятка партий, получивших больше всего мандатов:

"Слуга народа" – 17,59%

"Батьківщина" – 12,39%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,75%

"За майбутнє" – 11,42%

"Европейская Солидарность" – 10,73%

"Наш край" – 5,12%

"Свобода" – 2,61%

Украинская стратегия Гройсмана – 1,72%

"За майбутнє" – 1,66%

Радикальная партия Олега Ляшко – 1,62%

Какие партии получили больше всего мандатов. ЦИК

При этом 6 586 избранных депутатов шли самовыдвиженцами, 33 029 – от политических партий. В целом своих представителей в советах получили 110 партий.

Количество депутатов. ЦИК

В ЦИК добавили, что результаты еще не окончательные. Данные продолжают поступать из территориальных избиркомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Также 15 ноября в ряде городов был проведен второй тур.