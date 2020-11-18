В ЦИК назвали партию, получившую больше всего мандатов. Инфографика
Больше всего мандатов в местных советах во время выборов 25 октября получила партия "Слуга народа".
Данные о результатах на 18 ноября обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам данных (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
Так, ЦИК получила сведения о выборах депутатов в 1 517 местных советах – почти 96,2% от общего количества.
Десятка партий, получивших больше всего мандатов:
"Слуга народа" –
17,59%
"Батьківщина" –
12,39%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" –
11,75%
"За майбутнє" –
11,42%
"Европейская Солидарность" –
10,73%
"Наш край" –
5,12%
"Свобода" –
2,61%
Украинская стратегия Гройсмана –
1,72%
"За майбутнє" –
1,66%
Радикальная партия Олега Ляшко – 1,62%
При этом 6 586 избранных депутатов шли самовыдвиженцами, 33 029 – от политических партий. В целом своих представителей в советах получили 110 партий.
В ЦИК добавили, что результаты еще не окончательные. Данные продолжают поступать из территориальных избиркомов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Также 15 ноября в ряде городов был проведен второй тур.