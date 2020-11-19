В ЦИК назвали партию, получившую больше всего мандатов. Инфографика

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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ЦИК назвала десятку партий, которые получили больше всего мандатов

Больше всего мандатов в местных советах во время выборов 25 октября получила партия "Слуга народа".

Данные о результатах на 18 ноября обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам данных (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Так, ЦИК получила сведения о выборах депутатов в 1 517 местных советах – почти 96,2% от общего количества.

Десятка партий, получивших больше всего мандатов:

  • "Слуга народа" –

    17,59%

  • "Батьківщина" –

    12,39%

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" –

    11,75%

  • "За майбутнє" –

    11,42%

  • "Европейская Солидарность" –

    10,73%

  • "Наш край" –

    5,12%

  • "Свобода" –

    2,61%

  • Украинская стратегия Гройсмана –

    1,72%

  • "За майбутнє" –

    1,66%

  • Радикальная партия Олега Ляшко – 1,62%

Какие партии получили больше всего мандатов.

При этом 6 586 избранных депутатов шли самовыдвиженцами, 33 029 – от политических партий. В целом своих представителей в советах получили 110 партий.

Количество депутатов.

В ЦИК добавили, что результаты еще не окончательные. Данные продолжают поступать из территориальных избиркомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Также 15 ноября в ряде городов был проведен второй тур.

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