"В топку!" Скандальный Кива призвал отправлять олигархов на виселицу: видеофакт

Бывший глава Социалистической партии Украины, нынешний нардеп новой Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива опять отличился скандальным высказыванием.

На сей раз он призвал вешать олигархов. Соответствующее видео обнародовала в Twitter "Украинская правда".

На вопрос корреспондента, когда в Украине закончится эпоха бедности, политик ответил:

"Когда красть перестанут! А красть перестанут, когда наказывать начнем. Основная задача сегодня – выработать систему наказания для тех, кто оставался фактически 27 лет безнаказанным при разворовывании нашей страны и нашего бюджета".

Илья Кива "УП"

На вопрос, что же делать с олигархами, Кива ответил лаконично: "С олигархами? В топку! В топку! В топку! На виселицу!".

"В топку, в топку и на виселицу" - Кива про те, що робити з олігархами pic.twitter.com/RFaCokc8tn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.

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