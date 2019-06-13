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В топ-50 партии Порошенко попали активисты ОО "Справа громад" по результатам праймериз

1.1тЧитать материал на украинском

Восемь активистов ОО "Солідарна справа громад" по результатам праймериз попали в первую 50-ку избирательного списка партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщил член политсовета партии, журналист Виталий Гайдукевич, говорится на сайте политсилы. "Наша ОО "Солідарна справа громад" презентовала партии "Европейская солидарность" результаты опроса, в частности, относительно списков кандидатов в народные депутаты и по мажоритарным округам. Нам приятно, что подписанный меморандум реализуется не только на основе идеологии, но и присутствием в списках наших активистов. По результатам праймериз в первую полусотню попали восемь человек", – подчеркнул Гайдукевич.

Виталий Гайдукевич, София Федина

Виталий Гайдукевич, София Федина

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Я думаю, что во второй полусотне будет больше представителей ГО, будут также мажоритарщики, которые будут идти по 13-14 избирательным округам. Имена наших активистов будем презентовать с завтрашнего дня. Кроме того, расскажем отдельно о каждом активисте, почему именно этот человек идет от партии "Европейская солидарность", историю человека и почему именно этого кандидата выдвинула "Справа громад", – отметил Гайдукевич.

Член политсовета партии, "голос" львовского Майдана, волонтер София Федина отметила, что в списке партии большое количество новых людей, которые никогда не были депутатами парламента, однако каждый на своем месте работал ради украинского народа и украинского государства.

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София Федина

София Федина

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Для меня особенно приятно, что партия "Европейская солидарность" активно воплощает практику европейских политических сил, и присутствие женщин в проходной части списка больше чем 30 процентов", – также отметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент. Почти половина из них не были в ВР, а каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз от ОО.

Также список партии "Европейская солидарность" поддержал внефракционный народный депутат, командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

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Персоны
Віталій ГайдукевичСофія ФединаПетр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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