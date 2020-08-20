В ТКГ заявили о прогрессе в переговорах по обмену пленными

Киев заявил о прогрессе по обмену пленными. Фото Офиса президента.

На заседании Трехсторонней контактной группы удалось достигнуть прогресса по вопросу обмена пленными с ОРДЛО.

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.

"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц", – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона акцентировала внимание на выполнении всех договоренностей о подтверждении списков на обмен и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций.

"Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", – подчеркнули в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает в течение ближайших недель освободить из плена в ОРДЛО 100 украинцев. Соответствующий список еще тогда был передан ОБСЕ.

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