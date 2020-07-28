В ТКГ спрогнозировали, кто возглавит переговоры по Донбассу после ухода Кучмы

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, скорее всего, возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе после ухода второго президента Леонида Кучмы.

Об этом заявил журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", – заявил Гармаш, добавив, что "повышение" Резникова было бы вполне логичным.

По его словам, после новости об отставке Кучмы Россия также думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.

Действующий глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу, а он пообещал и в дальнейшем в случае необходимости делиться своим опытом.