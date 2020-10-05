В ТКГ создадут совет 'политиков и хозяйственников' с Донбасса, – Кравчук

В Украине в Трехсторонней контактной группе по Донбассу создадут совет при участии выходцев из этого региона, который будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он пояснил, что многие люди, особенно те, что всю жизнь проработали на Донбассе, предлагали свою помощь.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", – отметил он.

Напомним, что ранее Кравчук рассказал, что россияне шантажируют украинскую делегацию в ТКГ требованием изменить постановление ВР о проведении местных выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что Леонида Кравчука вряд ли уволят с должности.