В ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе

В Трехсторонней контактной группе согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе – 10 ноября.

Речь идет о КПВВ "Золотое" и "Счастье", сообщается на сайте Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ 28 октября, которая проходила в формате видеоконференции.

Украинская сторона заявила, что инфраструктура обоих пунктов пропуска готова для проезда грузового транспорта. Сейчас завершается асфальтирование дороги на "Золотом", который за год трижды подвергался обстрелам.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников намерен 6 ноября посетить указанные КПВВ для завершения организационных вопросов. Он пригласил также спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау присоединиться к поездке.

Грау в свою очередь заявила о готовности сторон поддерживать режим прекращения огня. Она призвала участников ТКГ продолжить работу с наработкой координационного механизма для контроля за его соблюдением.

Также на заседании удалось договориться о разминировании 20 новых участков и переходе к разведению сил и средств на четырех следующих участках.

В свою очередь глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил за неделю подготовить план действий для разблокирования переговоры ТКГ и выполнения Минских соглашений.

В ОП отметили, что такой план должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций советников лидеров "нормандской четверки" в сентябре.

"Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить неотложные вопросы", – сказал Кравчук.

Кроме того, Кравчук призвал Россию и оккупационную власть в Донецкой и Луганской областях разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не ожидая проекта плана действий.

Представители Украины настаивали на подтверждении лиц из списка, который был предоставлен еще в июле.

Грау призвала ускорить этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе стал Алексей Арестович.